tmw Juve e Buffon, due gare per dirsi addio: sarà titolare domani. Poi in finale di Coppa Italia

vedi letture

“A fine stagione lascerò la Juventus”. Gianluigi Buffon l’ha annunciato a BeIN, ora non resta che salutarsi con i colori bianconeri. Dove? Sul campo, ça va sans dire. Il portiere bianconero, infatti, scenderà quasi sicuramente in campo da titolare domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo, in una gara cruciale per la qualificazione alla Champions League, e soprattutto poi nella finale del 19 contro l’Atalanta. L’occasione di provare a salutarsi alzando un trofeo: sarebbe la quinta Coppa Italia in bianconero per lui. Poi, la decisione sul futuro: l’ipotesi che sia un addio non soltanto alla Juventus ma anche al calcio, come peraltro ha detto chiaramente nell’intervista, non è da escludere.