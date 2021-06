tmw Buffon: "Italia scheggia impazzita all'Europeo. C'è tanto di Mancini in questa squadra"

Gianluigi Buffon, durante la conferenza stampa di presentazione della sua Academy, ha parlato anche della Nazionale italiana e dell'Europeo: "Donnarumma è una certezza della nostra Nazionale, è un campione e sta facendo un grande percorso insieme a tutti gli altri giocatori. Voglio fare i complimenti a tutti, Mancini compreso, che ha stravolto in maniera travolgente quello che aveva ereditato. C'è tanto di suo. Erano 5 anni che non vivevamo più con entusiasmo un evento simile, ma siamo una Nazione che ha bisogno di vivere queste emozioni. Gli umori della Nazionale si riflettono sulla società. Spero che si possa vivere un'estate da protagonista. Le mie favorite sono la Francia, per strapotere tecnico e perché hanno l'allenatore perfetto. Poi ci sono Germania e Belgio. I Diavoli Rossi hanno una maturità che possa permettergli di arrivare fino in fondo. L'Italia è la scheggia impazzita, spero che possa avere l'acuto finale".