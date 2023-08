tmw C'è l'ok di Ballo-Touré per il trasferimento al Werder Brema. Il Milan è fiducioso

I colpi in entrata, arrivati a quota 8, ma non solo. In casa Milan si lavora sul merca to anche per quanto riguarda le uscite e tra i nomi caldi c'è ovviamente anche quello di Fodé Ballo-Touré.

In questo senso, per il terzino si registrano dialoghi avanzati con il Werder Brema. Rispetto alle precedenti offerte per il senegalese, c'è l'ok del calciatore all'operazione, ma serve trovare l'intesa tra i club. C'è fiducia comunque per la fumata bianca.