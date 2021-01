tmw Cagliari-Asamoah, oggi l'idoneità sportiva. Poi la firma fino a giugno con opzione

vedi letture

Seconda parte di visite mediche per Kwadwo Asamoah per conto del Cagliari. Il centrocampista ghanese oggi svolgerà i test per ottenere l'idoneità sportiva e - se tutto procederà secondo copione - firmerà poi un contratto col club di patron Giulini fino a fine stagione con opzione per la Serie A 2021/22.