tmw Cagliari, il punto sui rinnovi: incontro esplorativo per Joao Pedro, frenata Ceppitelli

Questo pomeriggio, a Milano, l'agente di Joao Pedro, Marco Piccioli, ha incontrato il ds del Cagliari Stefano Capozucca, per fare un punto. più o meno informale, sul rinnovo del brasiliano, grande protagonista della stagione dei sardi, come nelle ultime stagioni. Nessuna proposta e nessun accordo, con le parti che si rivedranno più avanti: la volontà di società e calciatore, in ogni caso, è di continuare insieme. Sempre in tema rinnovi, si è invece momentaneamente bloccato il discorso prolungamento per Luca Ceppitelli. Il Cagliari, al momento, non vuole accontentare la richiesta del difensore, che a giugno sarà free agent essendo in scadenza. Parti più lontane ma che continueranno a lavorare in questi giorni per riuscire a trovare un accordo.