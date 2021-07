tmw Cagliari, Radunovic è arrivato in ritiro. Per lui però ancora niente campo

Il nuovo portiere del Cagliari Boris Radunovic è arrivato nel ritiro di Pejo: per lui però un pomeriggio solo di conoscenza con i nuovi compagni e lo staff tecnico. In attesa del perfezionamento del trasferimento, ancora niente campo per lui.