Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Amedeo Carboni ha parlato anche della Juventus. "Se non vince un anno lo scudetto non succede il finimondo; c'è stato il cambio repentino di allenatore e sono cambiati i piani. Per me a livello tecnico la questione su cui riflettere è il centrocampo: mancano i gol di quel reparto. Pjanic faceva 5-6 gol all'anno, Khedira 6-7. Il giorno che non c'è Ronaldo magari Morata è infortunato e allora emergono maggiormente i problemi".

Lei vive in Spagna: cosa si dice sull'ipotesi di un clamoroso ritorno di CR7 al Real?

"Ho dubbi in merito, salvo che non torni gratis... Ecco, allora a quel punto magari potrebbe anche concretizzarsi... No, secondo me alla Juve si interrogano forse più sulla questione economica che tecnica. CR7 può sbagliare una partita come è accaduto a tutta la Juve col Porto ma è un valore inestimabile da non mettere in discussione. Se c'è poi un fatto economico che grava su quello tecnico, è un altro discorso".