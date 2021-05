tmw Conceicao-Napoli, il no del tecnico dopo il contatto diretto di oggi con gli azzurri

Emergono dettagli dopo la notizia emersa della fumata nera tra Sergio Conceicao e il Napoli. Secondo le ricostruzioni di oggi, il tecnico ieri avrebbe spiegato a Pinto da Costa di esser stato tentato dalla proposta azzurra ma il Presidente avrebbe rilanciato proponendo il rinnovo del contratto, budget per il mercato e la permanenza dei big. Fino ad oggi sono stati sempre gli intermediari a curare la trattativa col Napoli e sarebbe andato in scena stamattina il primo confronto diretto con Aurelio De Laurentiis. Convinto evidentemente della bontà e della buona riuscita dell'affare, il Presidente era pronto ad accoglierlo a Napoli ma il contatto non è andato a buon fine. Ed è arrivata la fumata nera. Adesso Conceicao può rinnovare o, in alternativa, aspetta un progetto Champions.