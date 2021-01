tmw Crotone, avanza lo scambio Petriccione-Brugman con il Parma. Cordaz verso il rinnovo

Crotone al lavoro sul mercato. Prende quota lo scambio con il Parma che vede il trasferimento di Petriccione in gialloblù e Gastón Brugman in Calabria. Il Crotone si muove anche sul fronte rinnovi. Aria di prolungamento per un’altra stagione per il portiere, pilastro della squadra, Alex Cordaz.