Nel corso della lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com nel giorno della gara tra Juventus e Porto, dove ha parlato anche delle sue impressioni sui Dragoes, l'ex giocatore del club lusitano con cui ha vinto Champions ed Europa League Cesar Peixoto è ora allenatore. Ed è tra quelli che, in Portogallo, è considerato più promettente. "Noi allenatori portoghesi siamo curiosi. Vogliamo imparare sempre di più, vogliamo fare sempre di più. Studiamo, impariamo, siamo organizzati. Siamo professionali, crediamo nelle nostre squadre tecniche: la forza del tecnico è lo staff, tutti lavorano nella stessa direzione. Il tecnico portoghese si adatta, studia la cultura del paese, i giocatori, chi hanno, come strutturare al meglio la squadra. Siamo, culturalmente, tecnici pronti e vogliosi di imparare e migliorare. Siamo attenti a ogni dettaglio e questo paga".

Conceicao è pronto per una grande squadra in una grandissima lega?

"Non ho dubbi. Ha fatto un lavoro fantastico al Porto. Il club non stava benissimo ma in tre anni ha vinto due volta la Liga, sta facendo bene in Europa. Ha esperienza come allenatore, come giocatore neanche da dirlo... E' pronto per allenare in ogni lega, è pronto per andare".

E lei? In Portogallo si parla molto bene delle sue qualità...

"Io sto iniziando. Sono ambizioso, organizzato, appassionato. Sto andando passo dopo passo, ho avuto anche l'opportunità di allenare anche in Primeira Liga. Ora sto aspettando, studiando e valutando le migliori opportunità per tornare al lavoro. Anche a me piacerebbe allenare in altri paesi, ma... Passo dopo passo, giorno dopo giorno".