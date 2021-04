tmw Di Natale e la Superlega: "Avrebbe ucciso il calcio. Felice sia stato solo chiacchiericcio"

vedi letture

Ospite delle pagine di TuttoMercatoWeb.com Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese e della Nazionale oggi tecnico della Carrarese in Serie C, ha espresso la propria opinione sul tema della Superlega che ha tenuto banco in maniera prorompente negli ultimi giorni in tutta Europa: "Sono assolutamente contrario alla Superlega, e sono felice che sia stato solo un chiacchiericcio di due giorni. Fare un passo indietro è stata un cosa intelligente, perché una cosa del genere avrebbe ucciso il calcio e i sogni non solo dei calciatori, giovani e meno giovani, ma anche dei tifosi: non solo, una Serie A senza Milan, Juventus e Inter non avrebbe neppure senso".