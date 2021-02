tmw Ds LA Galaxy su Ibra: "Non è stato il migliore solo del club ma di tutta la MLS"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, l'uomo mercato dei Los Angeles Galaxy, Jovan Kirovski, ha parlato anche dello status di Ibra e di quel che abbia rappresentato per LA la punta svedese. "Credo che Zlatan, anzi ne sono certo, sia stato il miglior giocatore non solo dei Galaxy ma dell'intera storia della Major League Soccer. E' stato una vera e propria ispirazione per il nostro club ma anche per il soccer. Una motivazione incredibile, Zlatan ha ispirato tantissimi ragazzi negli Stati Uniti. E poi è unico, non è paragonabile a nessun altro".