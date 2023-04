tmw Dybala-Roma, a piccoli passi verso il rinnovo fino al 2026: le ultime

Paulo Dybala e la Roma, prove di futuro ancora insieme. Un contratto in scadenza nel 2025 ma una clausola che lascia poco tranquilla la società giallorossa. Dybala infatti a fronte di un’offerta da 20 milioni potrebbe trasferirsi in un’altra squadra di Serie A e per 12 all’estero. La Roma, come già anticipato nei mesi scorsi su queste colonne, lavora per rivisitare la clausola. Le parti si muovono a fari spenti. E si va avanti a piccoli passi verso il rinnovo di contratto de La Joya. Maggio sarà il mese decisivo è fondamentale per il prolungamento fino al 2026 con adeguamento dell’ingaggio. Dybala e la Roma studiano le mosse per continuare insieme. E per stagioni di successo a tinte giallorosse…