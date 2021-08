tmw Dzeko torna a Roma ma pensa all'Inter: "Domani a Trigoria? Vediamo, step by step"

Edin Dzeko è tornato a Roma negli scorsi minuti dopo il breve soggiorno a Dubrovnik in Croazia in seguito al viaggio in Portogallo con la squadra di Mourinho. Il giocatore, atterrato a Ciampino, ai media presenti tra cui TMW, ha dichiarato: "Adesso vado dai miei figli che non vedo da due settimane a causa del ritiro in Portogallo. Domani sarò a Trigoria? Vediamo. Step by step". L'attaccante domani potrebbe passare dal Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" per svuotare l'armadietto e poi prendere la via di Milano dove con l'Inter firmerà un contratto biennale da 5,5 milioni a stagione più bonus.