tmw Empoli, primo giorno di ritiro agli ordini di Andreazzoli: le foto degli azzurri in campo

vedi letture

Primo giorno di ritiro per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli che ha iniziato la preparazione al centro sportivo Monteboro in vista della prossima stagione. Di seguito le foto di TMW con gli azzurri in campo per l'allenamento.