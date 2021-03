tmw Eriksson: "Mancini allenatore in campo già 30 anni fa. Italia tra le favorite per l'Europeo"

Intervistato in esclusiva da TMW, mister Sven-Göran Eriksson ha speso belle parole anche per il suo ex giocatore Roberto Mancini, oggi alla guida della Nazionale italiana e prossimo all'Europeo itinerante: "Per quanto riguarda Roberto, già 30 anni fa avrei detto che sarebbe diventato un grandissimo allenatore. Lo ricordo alla Sampdoria: seguiva davvero ogni cosa, ogni dettaglio. E oggi vi dico che la sua Italia è una delle favorite per vincere il prossimo Europeo".