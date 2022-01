tmw Fares al Torino, ci siamo: l'algerino si sta sottoponendo alle visite mediche

Mohamed Fares al Torino si sta concretizzando in questi minuti: l'algerino si sta infatti sottoponendo alle visite mediche di rito al centro di medicina dello sport di Torino. L'ex SPAL lascia il Genoa e torna alla Lazio e passa così ai granata in prestito con diritto di riscatto, nell'ambito di un domino che porterà Riccardo Calafiori in rossoblù, come vi stiamo raccontando da ieri.