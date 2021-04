tmw "Fate sì che Solskjaer si ricordi di noi". I tifosi caricano la Roma: volantini a Trigoria

Dopo le parole di alcuni giorni fa, dopo il ritorno dei quarti di finale di Europa League, quando il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer dichiarò di non conoscere la Roma, i tifosi giallorossi, a due giorni dalla sfida di andata in semifinale, hanno affisso fuori da Trigoria alcuni volantini, con la scritta: "Fate in modo che si ricordi di noi". I sostenitori dei capitolini hanno consegnato i cartoncini anche ai giocatori prima che entrassero al centro sportivo per l'allenamento e nella giornata di domani si ritroveranno fuori da Trigoria per caricare la squadra all'uscita del pullman per la partenza verso l'Inghilterra. Di seguito le foto di TuttoMercatoWeb.com.