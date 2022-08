tmw Fiorentina, domani mattina le visite mediche di Barak a Firenze: poi la firma con i viola

Antonin Barak sarà domani a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista, in arrivo dall'Hellas Verona, svolgerà i test in mattinata con i viola, prima di firmare il suo contratto e mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano.