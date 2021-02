tmw Fiorentina, due giornate di squalifica per Milenkovic: il club valuta il ricorso

La Fiorentina valuta la possibilità di effettuare il ricorso per le due giornate di squalifica comminate ai danni di Nikola Milenkovic in seguito all'espulsione dopo il testa a testa con Belotti nel corso del pareggio contro il Torino. Il comunicato del giudice sportivo parla di "condotta gravemente antisportiva" con il club viola che però sta valutando di presentare un ricorso che punti a dimezzare le giornate di stop per il difensore serbo. Il giocatore salterà sicuramente la sfida di venerdì contro l'Inter e in caso di mancata riduzione della squalifica, salterà anche quella successiva contro la Sampdoria.