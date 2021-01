tmw Fiorentina, nuovo attaccante per il settore giovanile: in arrivo Charalampoglou

Giorgos Charalampoglou per il settore giovanile della Fiorentina. Il club viola è in trattativa per l'ingaggio di questo giovane e promettente attaccante classe 2004, in forza al Niki Efkarpias FC. Contatti in corso e trattativa che dovrebbe essere definita entro il fine settimana.