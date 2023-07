tmw Fiorentina, offerti 12 milioni al Corinthians per Murillo: i brasiliani ne vogliono 15

Prosegue la ricerca del sostituto di Igor in casa Fiorentina, con il club viola, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, che ha formulato un'altra offerta al Corinthians per Murillo, centrale classe 2002, da 12 milioni di euro. Ancora troppo pochi per i brasiliani, che hanno rispedito l'offerta al mittente, visto che per lasciar partire il centrale chiedono non meno di 15 milioni di euro. Con l'ultima proposta la Fiorentina si è comunque leggermente avvicinata e spera di poter convincere il Corinthians ad abbassare le pretese.

Sutalo il primo obiettivo.

In tutto questo la Fiorentina ha comunque in Josip Sutalo della Dinamo Zagabria il primo obiettivo per la retroguardia, con i viola che hanno presentato la prima offerta ufficiale ai croati da 12 milioni di euro, rispedita al mittente, visto che la stessa Dinamo non intende far partire il giocatore per meno di 20-25 milioni di euro. Nei prossimi giorni arriveranno comunque novità, in un senso o nell'altro, visto che la Fiorentina ha come priorità quella di prendere il prima possibile un nuovo centrale di difesa.

Contatti con Nelsson

Nelle ultime ore la dirigenza del club viola ha incontrato infatti gli agenti di Victor Nelsson, centrale danese del Galatasaray. Il club turco per far partire il giocatore chiederà non meno di 15 milioni di euro, con la Fiorentina che ha dunque preso informazioni per un'eventuale trattativa direttamente con l'entourage del calciatore, in attesa di capire cosa fare e se provare l'affondo con il Galatasaray in tempi relativamente brevi, visto che lo stesso Italiano avrà bisogno di lavorare con il difensore per inserirlo nei suoi meccanismi del reparto arretrato che ieri nella bruttissima sconfitta contro la Stella Rossa ha mostrato più di un limite.