tmw Fiorentina, Orsolini primo nome per completare il pacchetto esterni offensivi

Quello di Riccardo Orsolini oggi è il nome più caldo per il mercato della Fiorentina, almeno sul fronte esterno offensivo. Come raccolto da TMW, continua infatti la trattativa fra viola e Bologna per il classe 1997, obiettivo di Pradè e Burdisso per completare il reparto avanzato di mister Italiano.

L'ex Atalanta piace anche al Torino.