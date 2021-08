tmw Fiorentina, ritorno di fiamma per Politano. Ma il Napoli lo considera incedibile

vedi letture

C'è anche il nome di Matteo Politano nelle lista della Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo. L'esterno del Napoli sarebbe anzi in cima alle preferenze – davanti anche a Domenico Berardi del Sassuolo e Riccardo Orsolini del Bologna - sia della società, che lo ha già cercato in passato, sia del tecnico Italiano, che vanta un buon rapporto con il ragazzo costruito ai tempi della comune militanza al Perugia (stagione 2012-13). Un affare che appare però difficile da concretizzare visto che il classe '93 è un punto fermo della squadra di Spalletti e il Napoli lo considera incedibile.

Su Politano inoltre ci sarebbe anche il Milan, ma anche in questo caso vale lo stesso discorso fatto per il club viola. I partenopei non hanno intenzione di privarsi del forte attaccante.