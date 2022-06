tmw Fiorentina, sondaggi per il newyorkese Musah: il Valencia chiede 20 milioni

Il classe 2002 Yunus Diomara Musah è uno dei crack più importanti del calcio americano: nato a New York, statunitense ma con passaporto inglese e italiano, gioca al Valencia e nonostante la giovane età ha collezionato ben 36 presenze nell'ultima stagione (è già a 71 in totale). Un vero e proprio gioiello quello della formazione di Gennaro Gattuso, che sta riscuotendo importanti consensi in tutta Europa. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la richiesta del club iberico non scende sotto i 20 milioni di euro e su Musah, tra le altre, si è informata anche la Fiorentina di Rocco Commisso.