tmw Fiorentina, tra le ipotesi per la panchina viola c'è anche Patrick Vieira

Il nome di Vincenzo Italiano ora in pole, poi Paulo Fonseca con cui la trattativa non è semplice, poi Fabio Liverani all'orizzonte e Rudi Garcia sul quale c'è però da trovare la quadra coi numeri. La Fiorentina, per adesso, è ancora senza allenatore dopo la clamorosa rottura con Gennaro Gattuso e nel novero delle ipotesi a cui sta pensando la dirigenza, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com c'è anche Patrick Vieira.

SCUOLA CITY Il classe '76 di Dakar, icona del calcio francese, è cresciuto come tecnico nell'Academy del Manchester City e ha esordito tra i pro, proprio sulla panchina del New York City FC, club facente parte proprio del City Football Group. L'ultima esperienza in una big di Francia come il Nizza, quello di Vieira è un nome che ha valutato con forza di recente anche la Sampdoria. E ora è una delle idee sul tavolo della Fiorentina.