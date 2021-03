tmw Forlan su Cristiano Ronaldo: "Ci ha messo 30' a zittire una settimana di insulse critiche"

Lunga intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per il campione uruguaiano Diego Forlan. L'ex attaccante, oggi ambasciatore de LaLiga e da poche ore allenatore del Club Atlético Atenas, ha commentato inevitabilmente anche il "caso CR7". Questa un'anticipazione del nostro one to one col Cacha, che pubblicheremo integralmente nella giornata di domani: "Ma come si fa a discutere uno come Cristiano Ronaldo? CR7 è ancora a un livello altissimo, non capisco come in tanti possano aver dato esclusivamente a lui la colpa per l'eliminazione della Juventus contro il Porto. I risultati, nel bene e nel male, dipendono dalla squadra e non dai singoli. Direi che con la tripletta segnata al Cagliari in appena 30 minuti di gioco Cristiano ha fatto parlare per l'ennesima volta il campo, zittendo immediatamente una settimana di insulse critiche".

I rumors sul suo possibile ritorno al Real Madrid, però, si susseguono ormai da giorni...

"Se Cristiano non si sente più a suo agio alla Juve, al Real Madrid hanno sicuramente ottimi ricordi di lui... Non è facile prevedere cosa farà quest'estate. Dal mio punto di vista CR7 si trova già in un grandissimo club, dove potrebbe restare tanti altri anni. Bisogna vedere però se oggi è felice o meno a Torino. Una cosa è certa e forse pure scontata: se tornasse a vestire la maglia dei blancos, sarebbe un rinforzo molto importante visto che, nonostante l'età, è ancora un campione determinante".

