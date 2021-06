tmw Fortunato ricorda Boniperti: "Quando si complimentò con me alle 6,30 del mattino..."

vedi letture

Da ex juventino, Daniele Fortunato ha voluto ricordare Giampiero Boniperti, scomparso oggi a 92 anni. "Persona eccezionale, ho mandato un messaggio nel gruppo di ex juventini e ho scritto che mi faceva sentire un campione anche se non lo ero", dice a Tuttomercatoweb.com. "Era eccezionale e colto, sapeva di calcio. Ricordo che andai al Torino e feci gol nel derby di andata e ritorno. ecco, il lunedì, dopo la nostra vittoria, alle 6,30 del mattino suona il telefono e in casa ci siamo spaventati. Dissi a mia moglie di rispondere, poi andai io. 'Sono il tuo presidente', mi disse. 'Quando ti ho scelto ero sicuro di non aver sbagliato, ora lo sono ancora di più'. Boniperti che chiama Fortunato, non Baggio. Questo per sottolineare lo spessore della persona"