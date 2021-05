tmw Fra poco Spezia-Napoli: i tifosi aquilotti sostengono la squadra al passaggio del pullman

I tifosi caricano lo Spezia. Impegno importante per la formazione di Vincenzo Italiano che fra poco più di un'ora scenderà in campo per affrontare il Napoli. Per l'occasione i sostenitori aquilotti, dotati di mascherina, si sono dati appuntamento lungo il tragitto che porta al "Picco" per attendere il passaggio del pullman e sostenere la squadra.