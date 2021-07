tmw Genoa, accordo con Stergiou ma non col San Gallo: gli svizzeri chiedono 5 milioni di euro

C'è ancora distanza tra Genoa e San Gallo per Leonidas Stergiou. Nonostante il Grifone abbia già raggiunto da giorni un'intesa di massima con l'entourage del difensore classe 2002, capitano della Svizzera Under 21, ad oggi manca invece quella tra le due società.

Il club elvetico vuole 5 milioni di euro per il cartellino del suo leader difensivo, richiesta che i rossoblù al momento non sembrano però intenzionati a soddisfare. I contatti tra le parti vanno avanti, ma l'accordo sul prezzo del calciatore resta ovviamente un tassello fondamentale per il buon esito della trattativa.