tmw Il Genoa ci prova per Stergiou: ok del giocatore al trasferimento, serve l'intesa col S. Gallo

vedi letture

Il Genoa ci prova per Leonidas Stergiou. Come raccolto da TMW, i rossoblù in queste ore avrebbero raggiunto un'intesa di massima con l'entourage del capitano della Svizzera Under 21. Difensore centrale con grande senso della posizione, forza fisica e velocità, Stergiou piace non poco al Grifone e, dal canto suo, avrebbe già espresso il suo gradimento per l'opzione Serie A.

Manca ancora però l'accordo fra il Grifone e il San Gallo, che ha ricevuto diversi sondaggi per il talento classe 2002 dopo le 37 presenze accumulate in questa stagione. Contatti in corso, Stergiou può trasferirsi in Italia.