tmw Genoa e Torino, occhi in C: nel mirino Zuppel, talento classe 2002 dell'Arezzo

Occhi in Serie C per Genoa e Torino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i due club guardano in terza serie, e nello specifico in casa Arezzo. Nel mirino, il giovane talento Diego Zuppel: centravanti, classe 2002, 192 centimetri d’altezza, cresciuto nelle giovanili del Perugia e che in questa prima parte di stagione si è messo in mostra con due reti e un assist in tredici presenze.