tmw Genoa, Papastathopoulos resta un obiettivo, Sturaro verso l’Hellas. Il punto sul mercato

Il mercato del Genoa ha già portato due nuovi innesti. In queste settimane Davide Ballardini ha potuto accogliere innanzitutto Kevin Strootman, pedina importante per il centrocampo, e Jerome Onguene, difensore molto interessante proveniente dal Salisburgo. Le operazioni in casa rossoblu potrebbero non fermarsi qui. Dopo la rescissione con l’Arsenal, Sokratis Papastathopoulos resterebbe un obiettivo del club più antico d’Italia anche se la trattativa non sarebbe così facile. Per l’attacco piace Sam Lammers dell’Atalanta ma in quel caso dovrebbe uscire un elemento del reparto offensivo.

Le uscite - Mercato attivo non solo in entrata. Fra i giocatori che potrebbero lasciare Genova ci sarebbe Stefano Sturaro. Il centrocampista matuziano è sempre più vicino all’Hellas dell’ex Ivan Juric e nei prossimi giorni, domani o dopo, potrebbero esserci sviluppi definitivi. Per quanto riguarda Lukas Lerager ci sarebbe da registrare l’interesse del Torino di un altro ex come Davide Nicola ma per il momento tale rimane.