tmw Genoa, rinforzo tra i pali: in arrivo Mitrovic

Operazione in prospettiva per il Genoa. Chiusura ad un passo per il portiere Aleksander Mitrovic, classe 2003 svincolato d’ufficio dalla Dinamo Bucarest. Forte concorrenza dalla Germania, ma il Genoa prova a stringere. E i prossimi saranno i giorni della fumata bianca. Rossoblu al lavoro, in arrivo c’è Mitrovic…