tmw Giroud non si muove dal Chelsea. A luglio andrà via a parametro zero

vedi letture

Olivier Giroud è un nome che risuona ogni anno per il mercato italiano. Peccato che in questa particolarissima finestra di mercato, con tutti i club fermi a causa della pandemia, nessuno abbia contattato il calciatore, nemmeno la Roma. Praticamente impossibile imbastirla nei pochi giorni che mancano, Giroud rimarrà a Londra per altri sei mesi, giocherà l'Europeo da protagonista, poi deciderà per una nuova avventura.

NIENTE RINNOVO AUTOMATICO - Già nella passata stagione Giroud voleva venire in Italia, ma Marina Granovskaia aveva bloccato la sua cessione a gennaio. Poi il Chelsea aveva sfruttato l'opzione unilaterale (cosa che succede spesso a Pogba, ma anche Darmian ai tempi) per prolungare di un anno la sua permanenza in Blues. Stavolta non c'è la possibilità e quindi il Chelsea dovrà lasciare libero il giocatore di accasarsi. Inter e Roma sono comunque alla finestra, così come la Juventus.