Gli agenti di Morata a Milano: incontro in vista con la Juventus? Il Barça ci crede sempre

Si sta muovendo in queste ore il mercato della Juventus e la notizia dell'ultima ora è che, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, gli agenti di Alvaro Morata sono in questo momento in Italia. Juanma Lopez è a Milano con Marco Busiello e potrebbero presto prendere contatto proprio con la società bianconera. Sul tavolo di un possibile incontro tra le parti, potrebbe esserci proprio il nome del 9 spagnolo che da tempo è il primo obiettivo del Barcellona di Xavi Hernandez per l'attacco a gennaio.

Operazione complicata e sogni Juventus

Un'operazione che avrebbe chiaramente contorni complessi visto che il giocatore è in prestito dall'Atletico Madrid alla Juventus (pagati altri 10 milioni di euro per il rinnovo del prestito e diritto di riscatto fissato in estate a 35 che, a oggi, la Juve difficilmente eserciterà). Morata dovrebbe tornare ai Colchoneros per poi andare al Barcellona e a quel punto i bianconeri dovrebbero andare forti su un altro 9. Il grande obiettivo si chiama Dusan Vlahovic della Fiorentina per il quale i viola chiedono però 70 milioni di euro, l'alternativa è, certamente più percorribile, Anthony Martial del Manchester United in prestito.