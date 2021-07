tmw Gravina sulla Salernitana: "Trust va rivisitato. Convinti che si arriverà a un soluzione"

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina a margine della conferenza stampa per la presentazione di Rocchi come nuovo designatore arbitrale, si è soffermato anche sulla situazione della Salernitana: “Siamo in dirittura perché oggi scadono le condizioni che abbiamo posto. Non si cambierà una virgola da quello che noi abbiamo chiesto. Non è vero che il trust richiedeva solo alcune piccole sfumature, al di là di alcune comunicazioni arrivate, e lo dico chiaramente. È un trust che richiedeva una rivisitazione molto profonda cosa che in termini di rassicurazioni abbiamo avuto. Aspettiamo con molta ansia questa risposta dalle due società proprietarie della Salernitana e siamo convinti che si arriverà a una soluzione. - conclude Gravina - E la soluzione ha un solo passaggio obbligato, prendere per atto dovuto tutto quello che abbiamo indicato".