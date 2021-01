tmw Graziani: "Meitè-Milan? Rifletto: è primo e prende un giocatore a Torino poco considerato"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Ciccio Graziano ha parlato anche di una questione di mercato, il passaggio di Meitè al Milan. "Mi fa riflettere - ja detto - i rossoneri stanno concorrendo per vincere il campionato e vanno a prendere un giocatore che a Torino stimano poco. Staremo a vedere ma mi fa riflettere. E' un buon giocatore, può darsi non ci sia feeling col tecnico, però ripeto mi fa riflettere".

E il Torino come lo vede?

"Malissimo, peggio di così... In altri tempi Giampaolo sarebbe già stato esonerato, Cairo gli dà forza però non può continuare così, la partita spartiacque credo sarà quella con lo Spezia. Il Toro ha 12 punti e anche se chiude il girone d'andata a 18 è dura. Se non vince con lo Spezia può saltare, poi eventualmente ci vuole un sanguigno che capisca di calcio, valuti le qualità e faccia rendere di più la squadra. Per me il Toro potrebbe lottare per l'Europa. Non credo che la Fiorentina, la Samp, il Bologna, l'Udinese e il Parma siano più forti. Certo, è la penultima difesa campionato con 35 gol incassati..."