tmw Hauge e il Milan, addio in vista? Chiesti 15 milioni. Offerte dalla Bundesliga

vedi letture

Jens Petter Hauge e il Milan, siamo ai titoli di coda? Il norvegese è uno dei giovani più richiesti sul panorama internazionale, dopo che è arrivato il segnale chiaro da Milano. Per i rossoneri non è incedibile. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la richiesta è 15 milioni, cifra alla quale per adesso le pretendenti si stanno avvicinando. Richieste e offerte dalla Bundesliga che al momento sembra il campionato anche preferito dallo stesso Hauge per un addio al Milan.