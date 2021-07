tmw Hellas Verona, Hongla arrivato in città per le visite mediche

Dopo essere stato annunciato come nuovo rinforzo dell'Hellas, Martin Hongla è arrivato a Verona per svolgere le visite mediche. Come testimoniano le immagini targate TMW il centrocampista classe '98 è arrivato da pochi minuti all'istituto Don Calabria per svolgere le visite mediche.