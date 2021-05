tmw I verdetti della stampa. Napoli: Insigne mette tutti d'accordo, Baka-Lobotka i flop

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2020-2021: Inter campione, poi Milan, Atalanta e Juventus in Champions League. Giù Benevento, Parma e Crotone. Cristiano Ronaldo capocannoniere, per la prima volta da quando è in Italia. Ma non è tutto qui: TuttoMercatoWeb ha deciso di interpellare tre firme per ogni piazza di Serie A per i giudizi sulla stagione appena conclusa. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Quale voto alla squadra? E quale all’allenatore? Ecco i giudizi della stampa sul Napoli.

IL MIGLIORE

Francesco Modugno (Sky Sport): "Insigne. Il migliore per qualità e continuità di prestazioni e atteggiamento. Diciannove gol in campionato, mai così tanti. Trascinatore. Capitano. Il 10 della Nazionale. Con pause fisiologiche".

Paolo Del Genio (Radio Kiss Kiss Napoli): "Insigne. E' stato di gran lunga il più continuo della squadra, trascinando la squadra alla rimonta, anche se in alcune gare importanti è venuto meno anche lui".

Giovanni Scotto (Il Roma): "Lozano. E' stata la vera rivelazione della stagione. Frenato solo dall'infortunio nella seconda parte della stagione".

Massimo D'Alessandro (Radio Marte): "Insigne. Si conferma il miglior giocatore italiano in attività. Cosa sarebbe stato del Napoli senza i 19 gol (record personale) del capitano?"

Il PEGGIORE

Francesco Modugno (Sky Sport): "Lobotka. Quasi mai nelle rotazioni, mai in condizione. Di fatto ai margini, anche per qualche infortunio. Rimandato più che bocciato: chi l’ha visto?!"

Paolo Del Genio (Radio Kiss Kiss Napoli): "Bakayoko. Nonostante si sia leggermente ripreso nel finale, ci aspettavamo tutt'altro da lui come contributo a centrocampo. Non a caso non verrà riscattato".

Giovanni Scotto (Il Roma): "Hysaj. Protagonista, in negativo, delle partite decisive per la stagione del Napoli proprio quando Gattuso gli ha dato più fiducia e la maglia da titolare".

Massimo D'Alessandro (Radio Marte): "Lobotka. Consigliato da Hamsik, il Napoli lo ha inseguito a lungo e pagato uno sproposito. Si è perso tra infortuni, equivoci tattici e chili di troppo".

VOTO ALLA SQUADRA

Francesco Modugno (Sky Sport): "6. Fallisce tutti gli obiettivi, sebbene gli vada riconosciuto sempre qualche alibi. In Coppa Italia ed Europa League decimato dalle assenze; in Supercoppa pesa quel rigore sbagliato; in campionato rimonta frenata da 3 mesi devastati da infortuni e tensioni. Quando al completo, un gran bel Napoli; solido e spettacolare. Fragile e ansioso però contro Cagliari e Verona, le partite decisive".

Paolo Del Genio (Radio Kiss Kiss Napoli): "6. Un ottimo girone di ritorno, ma resta il deludente girone d'andata, senza dimenticare le difficoltà in Europa League e nelle partite decisive. Per questo è una buona squadra, ma non una grande squadra".

Giovanni Scotto (Il Roma): "4,5. Gli "eroi" dell'ammutinamento si dimostrano ancora senza polso e senza vero carisma. Urge personalità".

Massimo D'Alessandro (Radio Marte): "5. Organico da molti sopravvalutato. Alcune individualità, però, ci sono e in momenti decisivi (finale Supercoppa, Verona) avrebbero potuto e dovuto fare la differenza".

VOTO AL TECNICO

Francesco Modugno (Sky Sport): "6. La forza di resistere, contro tutto e tutti nei momenti più difficili. Ha tenuto lo spogliatoio in mano, mantenendo credibilità e autorevolezza. Ha pagato le assenze, il fuoco amico e qualche suo errore. Tanti, troppi, i Napoli visti: bello, bellissimo, armonioso e dominante; ma pure sprecone e squilibrato. E così si va in Europa League".

Paolo Del Genio (Radio Kiss Kiss Napoli): "6. Bravo a reagire nella seconda parte della stagione, ma in alcune partite determinanti non ha certo aiutato la squadra con le sue scelte e non è mai riuscito ad incidere con i cambi".

Giovanni Scotto (Il Roma): "4,5. Il posto in Europa League lo salva da un'annata altrimenti disastrosa. Tanto fumo e troppe chiacchiere: almeno quelle il silenzio stampa ce le ha risparmiate".

Massimo D'Alessandro (Radio Marte): "6. Nella stagione più complicata (per tutti) di sempre ha sopportato problemi personali e fuoco amico. L'obiettivo stagionale, da lui stesso dichiarato, gli è sfuggito ma non mancano le attenuanti".