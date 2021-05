tmw I verdetti della stampa. Sassuolo: Berardi il migliore, Boga delude ma annata top

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2020-2021: Inter campione, poi Milan, Atalanta e Juventus in Champions League. Giù Benevento, Parma e Crotone. Cristiano Ronaldo capocannoniere, per la prima volta da quando è in Italia. Ma non è tutto qui: TuttoMercatoWeb ha deciso di interpellare tre firme per ogni piazza di Serie A per i giudizi sulla stagione appena conclusa. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Quale voto alla squadra? E quale all’allenatore? Ecco i giudizi della stampa sul Sassuolo.

IL MIGLIORE

Valentina Spezzani, Gazzetta di Modena: “Domenico Berardi, che ha trascinato la squadra a suon di gol con personalità e qualità. Annata praticamente perfetta. Voto 9”.

Marco Guido, IlSussidiario.net: “Domenico Berardi. Il capitano, sempre più bandiera della squadra neroverde che è riuscito ad eguagliare di 16 gol in una stagione. Nonostante qualche assenza causata da qualche problema fisico, ha trascinato la squadra verso le zone nobili della classifica. Oltre a tanti gol e assist di pregevole fattura, sta crescendo sempre più nella fase di non possesso, sacrificandosi per la squadra. Ha conquistato un posto stabile anche nella nazionale di Mancini che gli farà vivere la sua prima rassegna internazionale”.

Stefano Aravecchia, Gazzetta di Modena: “Domenico Berardi 7,5. Insostituibile. Oltre a ritrovare la vena realizzativa, ha fornito un apporto determinante anche a livello di classe e personalità. L’Europeo in maglia azzurra è il giusto premio per la sua grande stagione”.

IL PEGGIORE

Valentina Spezzani, Gazzetta di Modena: "Boga, perchè ha reso pochissimo rispetto alle sue qualità. Lo scorso anno aveva creato aspettative che sono state completamente disattese da una stagione sottotono. Voto 5".

Marco Guido, IlSussidiario.net: "Defrel. Si è appena conclusa la sua seconda stagione dopo il ritorno in neroverde ma l'attaccante francese, pur riuscendo a giocare maggiormente rispetto allo scorso anno, non è riuscito ad incidere anche a gara in corso. Il bottino finale è di tre reti pochi per un giocatore che, quando lasciò il Sassuolo nel 2017 era riuscito a realizzarne ben 17. La sua duttilità è innegabile, De Zerbi lo può praticamente schierare in qualsiasi posizione offensiva ma anche a gara in corso ci si aspettava qualcosa in più sotto la voce reti e assist".

Stefano Aravecchia, Gazzetta di Modena: "Jeremie Boga 5. Doveva essere l’anno della consacrazione invece Covid prima, infortuni e una condizione fisica non ottimale poi, hanno frenato l’esplosione della freccia ivoriana. Qualche lampo solo nel finale di stagione: troppo poco".

VOTO ALLA STAGIONE

Valentina Spezzani, Gazzetta di Modena: "Voto 9 perchè, salvo una flessione a inizio girone di ritorno, che poi è fisiologica, ha fatto il massimo".

Marco Guido, IlSussidiario.net: "Voto 9 alla squadra. E' vero che l'ottavo posto alle spalle delle magnifiche sette, è forse il massimo a cui può ambire la società neroverde però, dopo lo straordinario avvio di stagione, la squadra di De Zerbi ha vissuto per l'ennesima volta un negativo cambio di anno solare. Troppo poche le tre vittorie conquistate nei primi sedici incontri giocati nel 2021: le attenuanti come quella degli infortuni non va dimenticata però in più di un'occasione la squadra è apparsa solamente una lontana parente di quella brillante vista ad inizio stagione o in questo entusiasmante finale che ha riaperto le speranze di conquistare il settimo posto in graduatoria".

Stefano Aravecchia, Gazzetta di Modena: "Voto 7,5 alla squadra. Il Sassuolo si è consolidato ad alti livelli, mettendo in mostra bel gioco, qualità, coraggio e grande organizzazione a prescindere dagli interpreti. Raspadori l’ultimo gioiello finito in vetrina.

VOTO ALL’ALLENATORE

Valentina Spezzani, Gazzetta di Modena: "Voto 9, ha valorizzato ogni elemento, dato un'identità precisa, fatto il record di punti. Il Sassuolo di De Zerbi rimarrà nei ricordi dei neroverdi e non solo".

Marco Guido, IlSussidiario.net: "Roberto De Zerbi, voto 10. Ha scritto una pagina indelebile nella storia neroverde, tre anni in constante crescita sia della squadra in termini di punti e piazzamenti in classifica che nei singoli. Alla base di questi strepitosi risultati, c'è un'idea di gioco che il tecnico è riuscito a trasmettere ai suoi ragazzi che ormai giocano a memoria seguendo i dettami del proprio allenatore che è in continua evoluzione, anche quest'anno ha introdotto nuove idee, movimenti che gli avversari faticano a leggere perchè De Zerbi non si accontenta mai ed è alla costante ricerca di migliorarsi. A fine stagione lascerà la società neroverde per tentare una nuova avventura nella lontanissima Ucraina dove lo attende uno Shakthar Donetsk che gli ha fatto una proposta irrinunciabile anche se è davvero un peccato per il nostro calcio perdere, speriamo momentaneamente, un tecnico italiano così innovativo. Quest'anno ha dovuto affrontare numerosi infortuni ma ha avuto l'intuizione di lanciare un talento come Raspadori, consacrare definitivamente Locatelli e a portare in pianta stabile ben quattro giocatori nella nazionale italiana Forse ha ragione: non si può chiedere di più al Sassuolo però i tifosi neroverdi probabilmente con lui al timone avrebbero potuto continuare a sognare in grande".

Stefano Aravecchia, Gazzetta di Modena: "De Zerbi 8. Plasma una squadra “dominante” e temuta anche dalle big come mai si era visto a Sassuolo. Tecnico abile nel valorizzare i singoli, lascia una grandissima eredità ma anche un vuoto difficile da colmare".