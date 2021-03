tmw Iachini: "Juve, è l'anno zero. L'Inter ha due anni di lavoro alle spalle. Felice per Chiesa"

"Sono contento per Federico, è un bravissimo ragazzo e un grande professionista". A parlare così di Chiesa - nell'intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com - è l'ex tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, che si sofferma anche sul momento non facile della Juventus: "Ha iniziato un nuovo percorso. L’allenatore è giovane, questo è l’anno zero. Sta costruendo con diversi giocatori giovani. E stanno mancando calciatori importanti come ad esempio Dybala".

L'Inter invece viaggia spedita verso lo Scudetto. "L'Inter ha due anni di lavoro alle spalle, Antonio (Conte, ndr) conosce bene la squadra e viceversa. Ha acquisito compattezza. Il Milan sta facendo grandi cose stupendo tutti, ma l’Inter per il percorso fatto è favorita".