tmw Ielpo: "Nella corsa Scudetto dico Inter. Donnarumma? Solo Neuer meglio di lui"

"Non si può non essere stupiti da questo Milan. Nessuno poteva immaginare questo filotto incredibile di risultati". A dirlo in esclusiva a TuttomercatoWeb.com - nell'appuntamento serale del TMW News - è Mario Ielpo, ex portiere di Milan, Cagliari e Lazio.

La corsa Scudetto come la vede?

"Io vedo l'Inter un po' più forte delle altre, soprattutto per la facilità con cui riprende le partite in cui va in difficoltà. Dipenderà molto dalla condizione dei due davanti, al momento insostituibili. Il Milan deve andare a tutti i costi almeno in Champions, poi vedere se lottare anche per il campionato".

Dove deve intervenire il Milan sul mercato?

"Al contrario di quanto si dice secondo me la rosa è il suo punto di vista. C'è molta omogeneità a differenza di altre squadre. E anche falcidiata dalle assenze non scende la qualità della squadra. Io più che su un vice-Ibra o su un difensore prenderei un centrocampista. In mezzo al campo Tonali e Krunic stanno facendo un po' fatica".

Donnarumma?

"Faccio fatica a pensare ad un portiere più forte di lui ad oggi. Giusto Neuer. Anche il carisma con cui gioca, oltre alle qualità tecniche, è da campione".

Il Cagliari di Di Francesco?

"Nainggolan potrà certamente dare una svolta alla stagione. Quando ha voglia diventa un fuoriclasse. Per cambiare Di Francesco ancora è presto. Bisognerà vedere l'inserimento di Nainggolan e poi valutare il rendimento della squadra".

Anche la Lazio non sta andando come aspettato.

"La situazione è complicata. Sono tanti anni che la Lazio fa lo stesso campionato, ma io quando vedo in campo la squadra non mi sembra sia troppo ordinata. Non hanno un'identità predefinita".