Il brasiliano Maycon nel mirino della Serie A: può lasciare lo Shakhtar in estate

Maycon da Sao Paulo, terra di calcio e calciatori, è una delle grandi intuizioni di mercato dello Shakhtar Donetsk. Un gioiello, quello pescato al Corinthians dal club arancionero, che ha vinto due volte da protagonista la Prem'er Liha e una Coppa. Terreno fertile per diventare grandi per i brasiliani quello del club ucraino, e Maycon è diventato col tempo una delle stelle della società di Donetsk.

Tempo d'addio Un'avventura, quella allo Shakhtar, che per alcuni è durata tanti anni, per altri no. Maycon, in arancionero dal 2018, può salutare in estate. Il club allenato da Luis Castro è in lotta in un complicato testa a testa per il titolo con la Dinamo Kiev mentre in Europa è uscito contro la Roma dell'ex Paulo Fonseca. All-in sul campionato e le prossime gare, a partire da quella contro il Vorslka del 4, saranno buone per tanti club per rimetterlo nel mirino. L'avventura di Maycon in Ucraina sembra giunta al termine e in Italia non mancano gli estimatori ma anche in Spagna. Classe 1997, todocampista bravo in entrambe le fasi con vocazione brasiliana per rifinitura e palle filtranti, prima di andare allo Shakhtar dal Timao piaceva molto al Napoli e aveva anche altre pretendenti nella nostra massima serie. Che stanno tornando a interessarsi al piccolo grande centrocampista di Sao Paulo.