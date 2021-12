ufficiale Shakhtar Donetsk, arrivano i rinnovi di Maycon e Alan Patrick

Doppio rinnovo in casa Shakhtar Donetsk: Maycon e Alan Patrick si sono legati fino al 2025, lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Maycon, centrocampista centrale di 24 anni, si è unito allo Shakhtar nell'estate del 2018 ed è diventato rapidamente uno dei calciatori più importanti della squadra. Ha già totalizzato 97 presenze in tutte le competizioni. Alan Patrick, centrocampista 30enne, è arrivato allo Shakhtar nel giugno 2011, collezionando in totale 178 presenze.