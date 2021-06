tmw Il Lille vuole Adli per il dopo-Ikoné, ma il giocatore aspetta il Milan. Le ultime sulla trattativa

vedi letture

Si complicano (ma non troppo) i piani del Milan per Amine Adli. Ieri il presidente del Tolosa ha di fatto ufficializzato la partenza del talento francese, miglior giocatore dell'ultima Ligue 2 . E i rossoneri restano favoriti avendo già da tempo trovato l'intesa con il classe 2000 nato ad Eu, che ha il contratto in scadenza tra 12 mesi.