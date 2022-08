tmw Il Milan non vuole privarsi di Matteo Gabbia nonostante l'arrivo di Malick Thiaw

Il Milan non vuole privarsi di Matteo Gabbia, nonostante l'arrivo dallo Schalke 04 di Malick Thiaw. Questa mattina il club rossonero ha comunicato all'entourage del difensore classe '99 che non vuole cederlo in prestito, nonostante gli ultimi sondaggi di Empoli e Sampdoria.