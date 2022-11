tmw Il rinnovo di Leao costerebbe al Milan almeno 95 milioni in 5 anni. Ammesso che bastino

vedi letture

Si apre ufficialmente il caso Leao. Perché per l'attaccante portoghese del Milan quella contro il Salisburgo può tangibilmente essere l'ultima standing ovation europea che San Siro gli reputerà nella sua (almeno fin qui) prima parte di carriera. Il migliore giocatore della scorsa Serie A sarà al centro del mercato invernale, perché i rossoneri difficilmente lo tratterranno in caso di super offerta. Impossibile dargli un valore a diciotto mesi dalla fine del contratto, ma è certo che sarà a tre cifre, nell'ordine del centinaio di milioni di euro.

La prima puntata: TMW - Milan, Leao ai titoli di coda? C'è distanza su qualsiasi cifra e nessun summit in programma

La seconda puntata: TMW - Il Milan si aspetta due offerte per Leao a gennaio. Una arriverà a 120 milioni

Quindi per Leao ci sono Chelsea - favorito - e City che potrebbero fare partire un'asta. Ma quanto costerebbe il rinnovo di Leao al Milan? Detto che con Ted Dimvula, il suo nuovo agente, non c'è nessuna bozza d'accordo, considerando che le inglesi potrebbero arrivare intorno ai 10 milioni di euro, anche non pareggiandola ma sfruttando la voglia del portoghese di restare in rossonero, servirebbe almeno una proposta da 7,5-8 milioni, più bonus, per cinque anni. Al netto delle tasse, grossomodo, sarebbero circa 80 milioni solo di uno stipendio che, alla fine, diventerebbe il salary cap implicito del Milan. Sarebbe poi bello capire quanti - tra i Bennacer e i Kalulu, attualmente in stand by - proverebbero ad aumentare le proprie pretese avendo estimatori all'estero. Questo è un altro discorso.

L'azione esecutiva dello Sporting da 19,5 milioni.

È ovvio che poi, oltre agli 80 milioni in cinque anni, ci sarebbero da ripianare la questione con i biancoverdi. Se è vero che Milan e Lille avevano raggiunto un accordo nel mese di marzo per trovare una quadratura, c'erano anche due giocatori come Renato Sanches e Botman che facevano gola ai rossoneri. I rapporti fra i club erano nel mirino della UEFA, come spiegato da un eccellente inchiesta de L'Equipe pubblicata ad aprile. Quindi era già difficile trovare un modo per dividere a metà la croce. In ogni caso sarebbero altri 9,75 milioni che andrebbero fuori dalle tasche milaniste.

Quanto agli agenti?

Ovviamente in un deal così grosso, con offerte (prospettate e attese) da oltre 100 milioni, qualcosa dovrebbe finire nelle tasche di Dimvula. E considerando come sono andati gli incontri, possibile anche che la tassa sia abbastanza importante. Poi c'è il padre con Jorge Mendes. Provando a stare bassi bisogna considerare circa 5 milioni anche lì che portano il conto, di fatto, a 95 milioni in 5 anni, ammesso e non concesso che possano bastare.

Leao ha un ritorno che può giustificare questo investimento da parte del Milan?

La realtà è semplice: no. E i rossoneri non vogliono rischiare di perderlo a zero come Donnarumma e Calhanoglu. Dunque la scelta è quella di venderlo in caso di offerte importanti che ora tutti si aspettano. Chi comprerà Leao alla fine dovrà presentare una proposta da 120 milioni, più trovare un accordo per estinguere il debito con lo Sporting Lisbona, più pagare gli agenti che almeno un 10% in questo accordo dovrà essere fatto. Nessuno scavalcherà Jorge Mendes, che verrà pagato probabilmente come Dimvula per una doppia commissione. Un affare mastodontico che il Milan non può fermare. È un peccato, ma è l'ennesima riprova che la Premier è lontana anni luce e non è una Superlega che la avvicinerà.