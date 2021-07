tmw Incontro con gli agenti di Amrabat per la Fiorentina. Galatasaray resta in pressing

Mentre Sofyan Amrabat si è operato di pubalgia, oggi gli intermediari della trattativa erano a Firenze per incontrare la società. Il centrocampista ex Hellas Verona è certamente uno dei più ambiti della rosa di Vincenzo Italiano. La Fiorentina non vorrebbe farlo partire ma sul centrocampista c'è sempre, con forza, il Galatasaray in Turchia.

Il giocatore non avrebbe chiuso all'ipotesi e avrebbe anzi aperto a un trasferimento in Super Lig. Da trovare, nel caso, l'intesa tra società. Amrabat salterà in ogni caso tutto il ritiro estivo di Moena per recuperare dall'operazione.